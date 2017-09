In genade aangenomen Ziyech leidt Marokko naar grote zege

Hakim Ziyech heeft bondscoach Hervé Renard laten zien van welke onschatbare waarde hij kan zijn voor Marokko. De middenvelder van Ajax leidde zijn ploeg naar een 6-0 zege op Mali in de WK-kwalificatie.

Ziyech had eind juni in Amsterdam een verzoeningsgesprek met Renard en de voorzitter van de Marokkaanse voetbalbond Faouzi Lakjaa. Dat was nodig, omdat de Ajacied eerder te kennen had gegeven niet meer voor Marokko te willen spelen zolang Renard bondscoach zou zijn.

Alle kou uit de lucht

Renard had Ziyech begin dit jaar niet geselecteerd voor de Afrika Cup, waarna coach en speler verbaal met elkaar in conflict raakten. Later kreeg de Ajax-middenvelder wel een oproep voor de wedstrijden tegen Oranje en Kameroen, maar die uitnodiging liet Ziyech onbeantwoord. Na het verzoeningsgesprek van juni bleek alle kou uit de lucht.

Ziyech stond bij zijn terugkeer direct in de basis en opende de score in de 19de minuut. Hij ging zelf achter de bal staan, nadat hij was gevloerd in het strafschopgebied door Mohamed Konaté. Hij schoot de penalty feilloos binnen.

Bij het tweede doelpunt was Ziyech ook betrokken. Met een steekpass stuurde hij Karim El Ahmadi weg, die vervolgens Khalid Boutaïb het doelpunt gunde. De 2-0 was tevens de ruststand.

Ook Mahi scoort

Na een uur tekende Ziyech voor zijn tweede doelpunt van de avond. Een aanval die hij zelf opzette, leek te stranden op de achterlijn, maar met een technisch hoogstandje wist Ziyech alsnog de bal in de verre hoek achter de doelman te krullen. Tien minuten later maakte Achraf Hakimi de 4-0 op aangeven van opnieuw de Ajacied.

In de slotfase zette Faycal Fajr met een hard schot nog de 5-0 op het scorebord, waarna invaller Mimoun Mahi het slotakkoord voor zijn rekening nam. De FC Groningen-aanvaller rondde een mooie aanval simpel af.

Marokko boekte de eerste overwinning in deze kwalificatiecyclus en staat na drie wedstrijden (vijf punten) aan de leiding in groep C. Ivoorkust (vier punten) en Gabon (twee punten) spelen nog tegen elkaar. Na zes wedstrijden gaan de winnaars van elke groep naar het WK in Rusland.