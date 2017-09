'Onvoorwaardelijk ontslag oud-COR-voorzitter politie'

De oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie is onvoorwaardelijk ontslagen wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Dat meldt de NRC. Tegen oud-voorzitter Frank Giltay was door korpschef Erik Akerboom al eerder aangifte gedaan wegens valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering.

De disciplinaire straf is in juli aan de geschorste Giltay per brief medegedeeld door Akerboom. In de twintig pagina's tellende brief staat volgens de krant een opsomming van een lange reeks misstanden waaraan de oud-voorzitter zich schuldig zou hebben gemaakt.

Ernstige imagoschade

Het ontslag van Giltay is de uitkomst van een onderzoek genaamd Kobalt. Een team rechercheurs gespecialiseerd in integriteitszaken onderzocht de rol van de oud-voorzitter in het declaratieschandaal bij de politie.

Giltay zou veel geld hebben uitgegeven, onder meer aan alcohol. Zo bestelde hij volgens de krant 198 flessen prosecco en liet de flessen bij zijn vrouw bezorgen. Ook zou hij op een veiling in Almere in kennelijke staat 5000 euro hebben uitgegeven. Een keer bood hij over een hoogste bod heen dat hij even daarvoor zelf had uitgebracht.

Akerboom verwijt Giltay onder meer ernstige imagoschade. De oud-voorzitter kan nog schriftelijk bezwaar maken tegen zijn strafontslag. Hij wilde tegen de NRC niet reageren.

Vervolging OM?

De exorbitante uitgaven van de COR leidde onder meer tot een onderzoek waarin de rol van oud-korpschef Gerard Bouman werd bekeken. Vlak voor zijn overlijden kwamen de conclusies van dat onderzoek naar buiten: Bouman had onvoldoende toezicht gehouden op de uitgaven, maar de COR niet 'gekocht' voor steun aan de reorganisatie van de politie.

Later deze maand wordt het onderzoek van de zogenoemde commissie-Ruys gepresenteerd. Het OM beslist waarschijnlijk volgende maand of Giltay wordt vervolgd.