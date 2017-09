Engeland nog altijd ongeslagen, Slowakije stevig op tweede plaats

De Schotten hadden met een 3-0 overwinning een makkelijke avond in Litouwen. Met name de tweede Schotse treffer was fraai. Andrew Robertson, speler van Liverpool, nam aan met rechts, om vervolgens de bal vanaf een meter of achttien met links binnen te krullen.

Maandag gaat de groep weer verder. Engeland ontvangt dan nummer twee Slowakije en kan bij winst een reuzenstap naar het WK zetten. Malta gaat naar Schotland en Slovenië speelt in eigen huis tegen Litouwen.