Sonia Huerta kon geen kant op, het water kwam van alle kanten

Wat overblijft, is een stinkende puinhoop. De vloeren zijn nog nat en alles is bedekt met een zwerm vliegen. De Huertas, die drie jonge kinderen hebben, zijn in één nacht alles kwijtgeraakt. De vloer is bezaaid met kinderkleren die zijn aangetast door rioolwater. Speelgoed, schoolspullen, kinderboeken: alles is kapot. Het gezin had pas nog een nieuwe koelkast en een nieuw gasfornuis aangeschaft. Ook die zijn vernietigd. Matrassen zijn veranderd in gigantische stinksponzen en een deel van het doorweekte plafond is ingestort.

Voor het gezin Huerta is dit een tragisch déjà vu. Het is voor de derde keer in drie jaar tijd dat hun woning is overstroomd. De laatste keer was in april vorig jaar. Ook toen waren ze gedwongen hun woning te verlaten. Het duurde een half jaar voordat ze weer terug konden keren, omdat ze eerst geld moesten sparen om bedden en meubilair aan te kunnen schaffen.

Sonia Huerta weet niet of ze dit keer kunnen terugkeren. "Vorig jaar hadden we nog twee inkomens. Maar mijn man kan door epilepsie niet meer werken. We hebben gewoonweg niet genoeg geld om het huis weer op te knappen", zegt ze vertwijfeld. Bovendien zijn haar oudste twee zoons, zeven en acht jaar oud, getraumatiseerd door de overstromingen. "Ze zijn erg angstig. Sinds de vorige overstroming krijgen ze therapie. Ze durven nu niet meer terug te komen."