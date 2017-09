Denemarken zet koploper Polen te kijk

Montenegro blijft het daarmee onverminderd goed doen in de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Ljubisa Tumbakovic versloeg Kazachstan in Astana met 3-0.

Montenegro was de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en kwam door Marko Vesovic in de 31ste minuut op voorsprong. In de tweede helft gaven Fatos Beciraj en Marko Simic de zege een comfortabel aanzien.

Roemenië-Armenië, de derde wedstrijd in groep E, eindigde in een 1-0 zege voor de thuisploeg. Pas nadat Armenië met tien man kwam te staan na rood voor verdediger Taron Voskanyan zorgde Alexandru Maxim in blessuretijd voor de enige treffer van het duel.