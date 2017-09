Utrechtse Al-Fitrah-moskee: wij gaan niet dicht

Het bestuur van de Utrechtse Al-Fitrah-moskee gelooft niet dat het gebedsgebouw daadwerkelijk dichtgaat, zoals de rechter heeft bepaald. "Wij vertrouwen op God, zoals we dat zeggen", zegt imam Suhayb Salam tegen RTV Utrecht.

De stichting Al-Fitrah heeft al twee jaar geen huur meer betaald, waardoor een schuld is ontstaan van tonnen. Van de rechter moet dat bedrag alsnog betaald worden en dus moet de moskee het pand in de Utrechtse wijk Overvecht binnen vier weken verlaten.

Maar de imam denkt dat het zover niet zal komen. "De activiteiten gaan gewoon door. We gaan wel kijken wat we gaan doen, maar we verwachten niet dat we eruit moeten."

Slecht uitpakken

Als de moskee dichtgaat, kan dat volgens lokale politici slecht uitpakken voor de stad. De PvdA en D66 vrezen dat de volgelingen na de sluiting van de moskee uit beeld verdwijnen. "Hoe gaat het verder als ze hier niet meer gehuisvest zijn?", vraagt D66-raadslid Arjan Kleuver zich af. "Want het goede was juist dat we contact hadden, zodat we wisten wat er gebeurt."

De moskee kwam eerder in opspraak omdat kinderen er een anti-westerse opleiding zouden krijgen. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de gemeente kwam naar voren dat de lessen wel aanmoedigen om deel te nemen aan de samenleving, maar op sommige punten integratie in de weg staan. Zo leren kinderen bijvoorbeeld dat mannen en vrouwen elkaar geen hand geven.

De VVD maakt zich ook zorgen over de gevolgen van een sluiting, maar roept de gemeente tegelijk op om niet mee te werken aan het vinden van een nieuwe locatie. "Ik maak me zorgen over wat er met de leerlingen gebeurt", zegt raadslid Queeny Raykowski. "Dat zijn onze Utrechtse kinderen. En die wordt geleerd om met hun rug naar de Nederlandse samenleving te staan."

Aanvechten

De moskee gaat de sluiting aanvechten bij de rechter. Als de moskee die zaak verliest moet het pand uiterlijk 28 september leeg zijn. Een andere optie is dat de moskee het pand koopt van de verhuurder. Al-Fitrah wil dat al langere tijd.