Tekst Duits soldatenlied gevonden op muur Zeeuws hotel

Bij sloopwerkzaamheden bij een hotel in het Zeeuwse dorp Meliskerke is een Duitse tekst ontdekt. De Zeeuwse krant PZC schrijft dat het vermoedelijk gaat om een Duits soldatenlied dat in de Tweede Wereldoorlog op de muur is gezet.

De tekst werd ontdekt achter een gesloopte voorzetmuur. "Schep moed, kameraad, spring eruit / in de verandering der tijden / het rotte valt en heerlijk jong / ... onze overwinning aan het einde", staat in het Duits op een wand geschreven.

De mede-eigenaar van het hotel, William Boone, werkt ook op een mbo-school als docent economie. Hij zegt tegen de krant dat een collega de tekst voor hem heeft vertaald. Volgens de leraar Duits gaat het waarschijnlijk om een parachutistenlied.

Duitse gasten

Het hotel, dat ook dienst doet als café en slijterij, wordt dit najaar verbouwd. Daarbij wordt het voor een deel gesloopt en opnieuw opgebouwd. De muur met de tekst moet bij de verbouwing plaatsmaken voor een trap naar vier nieuwe hotelkamers.

Boone had de tekst waarschijnlijk ook laten verwijderen als de muur niet zou worden neergehaald. "Het is een stukje geschiedenis, maar ook een gevoelig stukje. En we krijgen ook best veel Duitse gasten", citeert de PZC hem.

De mede-eigenaar van het pand wil een foto van de tekst inlijsten en in een oude flessenkast zetten met andere historische objecten. Ook wil hij meer weten over de achtergrond van het lied.