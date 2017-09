Fragmenten documentaire Jesse Klaver toch op tv

Het tv-programma Jinek zendt vanavond fragmenten uit van de omstreden documentaire over GroenLinks-leider Jesse Klaver. Ook is er in het KRO-NCRV-programma een gesprek met de maker van beelden, Joey Boink, en Jesse Klaver zelf.

Tot het maken van de film was opdracht gegeven door de omroep BNNVARA. Die besloot afgelopen zondag, na overleg met de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), om de documentaire niet uit te zenden.

Kritiek

Aanleiding voor dat besluit was de kritiek dat de documentaire een grote reclamespot voor Klaver is, omdat de beelden door Boink waren gedraaid. Boink was op dat moment campagnemedewerker van GroenLinks.

BNNVARA en de NPO lichtten het besluit toe met de mededeling dat er over hun journalistieke onafhankelijkheid geen enkele twijfel mocht bestaan. Tegen het uitzenden van fragmenten bij Jinek heeft de NPO geen bezwaar.

Bioscopen

De film Jesse wordt maandag alsnog in zijn geheel vertoond in theater Carré. Hij zal ook in een aantal bioscopen te zien zijn en online op Blendle.