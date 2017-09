Vrouwen van Ajax tegen Brescia in de Champions League

De voetbalsters van Ajax nemen het in de eerste ronde van de Champions League op tegen het Italiaanse Brescia. De landskampioen en bekerwinnaar van vorig seizoen speelt op 4 of 5 oktober eerst thuis en een week later uit. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales.

De Ajax-vrouwen sleepten vorige week een ticket voor het prestigieuze toernooi in de wacht. De ploeg van trainer Benno Nihom won het kwalificatietoernooi in Estland.

Het is voor het eerst dat de vrouwen van Ajax in de Champions League actief zijn.