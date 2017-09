Onthullingen over 'machtsmisbruik' Google: wordt invloed te groot?

De journaliste zag hier nieuws in. "Google heeft veel macht over uitgevers, door zoekresultaten aan Google+ vast te knopen maakt Google gebruik van die macht." Ze dubbelcheckte naar eigen zeggen bij de medewerkers van Google+ of ze goed had verstaan wat ze zeiden en legde dezelfde vraag voor aan een woordvoerder van Google. Beiden bevestigden haar analyse.

Ze publiceerde het stuk. Dat vond Google niet leuk, schrijft ze. Dit had mogelijk ook te maken met het feit dat er in die tijd, in 2011, een onderzoek liep van het Amerikaanse Congres naar machtsmisbruik van Google.

Vertrouwelijk?

Een woordvoerder eiste dat het stuk offline zou worden gehaald omdat de bijeenkomst vertrouwelijk was en de aanwezigen een non-disclosure agreement hadden getekend, wat betekent dat ze er niets over mogen zeggen. Hill zegt geen handtekening te hebben gezet en dat niet is gezegd dat het gesprek off the record was.

Hill wilde het stuk online laten staan, maar onder druk van haar bazen werd het toch offline gehaald. Daarnaast stelt de journaliste dat het verhaal vervolgens razendsnel uit de zoekresultaten verdween. Ongewoon volgens haar, omdat andere verhalen die ook door Forbes waren verwijderd nog wel bij Google te vinden waren.

"Google begon als een organisatie die erop was gericht om informatie zo goed mogelijk beschikbaar te stellen", schrijft Hill. "Maar het is veranderd in een van de grootste en meest winstgevende ondernemingen en dus zijn de prioriteiten veranderd", concludeert ze.

De NOS heeft Google in Nederland om commentaar gevraagd, een woordvoerder verwijst naar eerdere verklaringen.