Anorexiapatiënt lijkt rationeel, maar kan niet over behandeling besluiten

"Vaak gaan mensen wel in behandeling, maar is er heel veel weerstand om ook echt in gewicht aan te komen", zegt Elzakkers. "Dat vermijden ze, want daar zijn ze doodsbang voor. Of ze denken dat het wel meevalt met hun anorexia."

De signalen die de behandelaars moeten oppikken, zijn daardoor veel subtieler dan bij andere stoornissen. "De patiënten zeggen niet 'er is niets aan de hand' of 'ik begrijp het niet'. Ze begrijpen het vaak prima, dat is het probleem niet."