Fiets kan nu ook op de hogesnelheidslijn mee

Treinreizigers kunnen vanaf vandaag hun fiets meenemen in NS-treinen die op de hogesnelheidslijn rijden. Dat kon eerder vanwege de veiligheid nog niet.

De NS moest 42 bestaande treinen aanpassen voor gebruik op de hogesnelheidslijn en dat is nu gebeurd. Daarbij is meteen ruimte gemaakt voor vier fietsen. Daarnaast heeft het spoorbedrijf een rek voor grote bagage in de trein gemonteerd. De fiets kan mee in de intercity direct (de snelle trein tussen Amsterdam en Breda, via Rotterdam), de nieuwe intercity tussen Den Haag en Eindhoven en de intercity richting Brussel.

Volgens NS is er duidelijk behoefte aan het meenemen van de fiets in de trein. Jaarlijks worden 750.000 fietsdagkaarten verkocht. De nieuwe fietsvoorzieningen gelden niet voor treinen als de Thalys en de ICE. En ook mag de fiets alleen mee buiten de spits.