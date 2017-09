Vlogger koopt lippenstift en de online verkoop explodeert

Cosmeticaproducten zoals make-up en parfums worden vaker online gekocht. In een jaar tijd steeg de verkoop met 41 procent. Ook gezondheidsproducten en medicijnen worden veel meer in webwinkels gekocht, zegt brancheorganisatie Thuiswinkel.org.

"Het komt zeker voor een deel door de populariteit van vloggers en influencers", zegt Roland van den Berg van drogisterijketen Kruidvat. Ook hij ziet dat er bij zijn bedrijf steeds meer make-up online wordt besteld.

"We zien dat als bepaalde vloggers naar een vestiging gaan en daar een lippenstift bestellen de verkoop van die lippenstift door het dak gaat", aldus Van den Berg. Met sommige vloggers werkt het bedrijf samen om zo meer aandacht te krijgen.

Winkelstraat

Het afgelopen half jaar is er voor 10,6 miljard euro aan producten besteld bij webwinkels. Dat is 13 procent meer dan in die periode een jaar geleden. Ruim de helft van alle bestellingen zijn kleding, elektronica en speelgoed, maar gezondheids- en verzorgingsproducten stijgen snel.

Volgens Wijnand Jongen van thuiswinkel.org profiteren vooral webwinkels van het feit dat de economie aantrekt en dat consumenten meer geld uitgeven. "De verkopen in de winkelstraat zelf groeien nog altijd niet of nauwelijks, al zijn er positieve uitzonderingen, zoals de fysieke woonwinkels."

Hij verwacht dat vooral in de modesector nog winkels in problemen kunnen komen door het veranderende koopgedrag.