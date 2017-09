KLM-topman: terreinwinst prijsvechters bedreiging voor Schiphol

Prijsvechters zouden een deel van hun vluchten op Schiphol moeten inleveren als ze over twee jaar willen vliegen vanaf het vernieuwde vliegveld Lelystad. Dat zegt KLM-topman Pieter Elbers in een interview in de Volkskrant. Volgens Elbers dreigt Nederland zijn positie als internationaal luchtvaartknooppunt te verliezen.

Volgens Elbers leidt de terreinwinst van budgetluchtvaartmaatschappijen op Schiphol ertoe dat de luchthaven internationaal minder goed verbonden is. De aanwezigheid van budgetmaatschappijen op Schiphol betekent namelijk dat KLM minder gemakkelijk kan uitbreiden, aangezien de luchthaven gebonden is aan een maximumaantal vluchten.

'Pretvluchten'

Elbers waarschuwt dat internationale bedrijven weleens zouden kunnen vertrekken of wegblijven als de luchthaven internationaal minder goed verbonden is en te veel inzet op goedkope vakantievluchten, of 'pretvluchten' zoals hij eerder zei.

Volgens Elbers wordt het zogenoemde 'voorkeursbeleid', dat een kleine tien jaar geleden overeengekomen werd, niet nagekomen. "De groei op Schiphol moest voornamelijk komen van luchtverbindingen die wat toevoegen aan het intercontinentale netwerk. KLM en zijn partners zijn de belangrijkste aanbieders van zulke vluchten. Maar dat voorkeursbeleid is niet van de grond gekomen."

Volgens Elbers heeft Schiphol juist prijsvechters aangetrokken door financiƫle steun aan maatschappijen die routes wilden openen. "Dat is het tegenovergestelde van wat we hebben afgesproken."

'Niet voor het mooie weer'

"Voor buitenlandse ondernemingen is bereikbaarheid een belangrijke reden zich in Amsterdam te vestigen", zegt Elbers. 'Bedrijven als het Chinese Huawei of het Japanse Yamaha zetten hier hun Europese hoofdkantoor neer, omdat ze vanaf Schiphol de hele wereld kunnen bereiken. Die komen echt niet naar Nederland vanwege het mooie weer."

De Tweede Kamer houdt volgende week een hoorzitting over het luchtvaartbeleid. Volgens afspraken mag Schiphol tot 2020 maximaal 500.000 starts en landingen afhandelen.