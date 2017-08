Opnieuw Nederlands transferrecord in betaalde voetbal

Nog nooit is er zoveel beweging geweest op de Nederlandse transfermarkt als in de zomer van 2017. 648 voetballers zijn volgens de KNVB van club gewisseld, 65 overschrijvingen meer dan in de zomerperiode van 2016.

232 spelers verhuisden van een Nederlandse naar een buitenlandse werkgever en 167 voetballers bewandelden de omgekeerde weg. 249 spelers veranderden in Nederland van club. 80 van de 648 spelers kozen in de laatste 24 uur voor een nieuwe werkgever.

De laatste overschrijving kwam volgens de KNVB op naam van Roel van de Sande, die op huurbasis van RKC Waalwijk naar FC Oss is verhuisd.

Aantal Nederlandse zomertransfers

2016: 582

2015: 577

2014: 533

2013: 471

2012: 543

2011: 509