Matige Federer verslaat Joezjny ook de zeventiende keer

Roger Federer heeft met veel moeite de derde ronde van de US Open bereikt. De vijfvoudig kampioen won van de Russische routinier Michail Joezjny met 6-1, 6-7 (3), 4-6, 6-4, 6-2. Ook in de eerste ronde had Federer een vijfsetter nodig voor de winst.

"Niemand klopt Vitas Gerulaitis zeventien keer op rij", grapte de Amerikaan toen hij na zestien nederlagen eindelijk Jimmy Connors een keer versloeg. Joezjny had zestien keer verloren van Federer, die op de US Open nog nooit voor de derde ronde was uitgeschakeld.

Maar ook de Rus leek het tij in de zeventiende partij te keren. Federer stond een set en een break voor, toen de Zwitser wat trager ging bewegen. Plotseling stapelde hij fout op fout en het publiek, dat zwaar op de hand van Federer was, hield het hart vast.

Uitputtingsslag

Joezjny pakte het initiatief, maar kreeg op zijn beurt in de vierde set te maken met een krampaanval. Een uitputtingsslag volgde, waarin Federer maar net overeind bleef.

"Het was een achtbaan", zei de Zwitser na afloop. "Mijn gevoel was vandaag niet eens zo slecht, maar Michail kwam goed in de partij. Ik ben blij dat ik mij erdoorheen heb kunnen knokken."

Federer meldde tevens dat zijn rugblessure, waarmee hij in aanloop naar het toernooi worstelde, geen issue was in de partij.