Grote brand in oude betonfabriek Gorinchem

In Gorinchem woedt een grote brand in een oude betonfabriek. De brandweer is met groot materieel uitgerukt.

De brand woedt aan de Spijksedijk, in de kantine van de voormalige betonfabriek Grotius. Het pand staat leeg en er zijn geen slachtoffers.

Er komt veel rook vrij, maar doordat er weinig wind staat trekt die vooral omhoog. Het advies aan omwonenden is desondanks om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Er is een NL-Alert uitgedaan. Volgens de eigenaar van het pand is er geen asbest aanwezig.

Naast de oude fabriek staat een loods met oude legervoertuigen, maar die loopt vooralsnog geen gevaar, zegt een woordvoerder van de brandweer.