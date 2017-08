Twee jaar na ‘Wir schaffen das': lukt het Duitsland ook echt?

Het allerbelangrijkst is volgens leermeester Ajouri de taal. Dan volgt de cultuur. "Soms krijg ik ook de vraag of mannen hier op straat mogen kussen. Dat mag, zeg ik dan. Je hoeft het niet leuk te vinden, maar dit is een democratie waarin dat is toegestaan. En dat heb je te respecteren." Ook over het contact met meisjes krijgt hij nogal eens vragen. "Dan vragen ze: waar mag ik ze vastpakken? Helemaal nergens, natuurlijk, check eerst maar of ze überhaupt interesse heeft", lacht hij.

Streng

Ajouri noemt de leerlingen zijn tweede familie. Dat betekent volgens hem ook dat hij af en toe streng moet zijn. Hij verwacht van zijn leerlingen dat ze zich volledig inzetten voor hun opleiding.

Hij heeft het meteen door als een leerling ongemotiveerd is. "Dat zie je aan alles. Aan zijn houding, hoe hij in de les zit, en aan zijn cijfers natuurlijk." Als er na een gesprek geen verbetering komt, is Ajouri onverbiddelijk: dan kan de leerling zijn spullen pakken.