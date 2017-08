Huisarts Lelystad bracht patiënten in gevaar

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een huisarts in Lelystad eind juli gedwongen om direct te stoppen. Volgens de IGZ was de veiligheid van de patiënten in gevaar, zo heeft de inspectie nu bekendgemaakt.

Door het plotselinge vertrekt van de huisarts kwamen ruim 2000 patiënten van 't Hart Medisch Centrum in Lelystad zonder huisarts te zitten, meldt Omroep Flevoland.

Tekort geschoten

Inspecteurs gingen vorige maand bij de praktijk kijken na een anonieme melding. Daar bleek dat de arts meerdere dagen per week afwezig was. Zijn assistente moest dan beoordelen hoe ernstig de situatie van een patiënt was. Zij verrichtte ook medische handelingen die ze niet mocht doen.

De huisarts heeft zich volgens de inspectie ook "fysiek en verbaal grensoverschrijdend gedragen, onder andere tegen de inspectie". Bovendien zou de man verschillende keren tegen de inspectie hebben gelogen over waar hij was en hoelang hij weg was.

Beroepsverbod

De arts had al eerder een beroepsverbod gekregen van het Regionaal Tuchtcollege vanwege fraude met declaraties. In die zaak loopt nog een hoger beroep. Hij was verder al eens voorwaardelijk geschorst voor het stellen van verkeerde diagnoses.

De IGZ mocht de maatregel niet eerder publiceren, omdat de huisarts daar bezwaar tegen maakte. De rechter heeft nu bepaald dat publicatie wel mag.

Er werkt inmiddels een andere huisarts in het medisch centrum in Lelystad.