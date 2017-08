Borna Coric klopt Alexander Zverev

Borna Coric heeft ten koste van Alexander Zverev (4) de derde ronde op de US Open bereikt. De Kroaat, de nummer 61 van de wereld, trok in een schitterend gevecht van de 'Next Generation' nipt aan het langste eind: 3-6, 7-5, 7-6 (1), 7-6 (4).

De twee twintigers waren aan elkaar gewaagd en verwenden het publiek met schitterende rally's en prachtige punten. Beiden lieten echter veel breakpoints liggen. De drie die de Duitser niet verzilverde in de twaalfde game van de vierde set (0-40) bleken veruit de duurste missers van de partij.

Zverev en Coric waren ook als junior toonaangevend en troffen elkaar in 2013 ook in New York. De Kroaat won toen in de halve finales en pakte ook de titel. Twee jaar geleden was Coric de Duitser in hun eerste profpartij ook de baas (Cincinnati). Zverev brak dit jaar door en veroverde al vijf titels, Coric won pas één toernooi.

Voormalig kampioen in drie sets door

Marin Cilic plaatste zich ook voor de derde ronde in New York. De Kroaat, de toernooiwinnaar van 2014, deed dat ten koste van de Duitser Florian Mayer: 6-3,6-3,6-3.

Cilic (5) was sinds de verloren finale op Wimbledon tegen Roger Federer niet meer in actie gekomen. Zijn spel tegen Mayer (ATP-74) was zeker niet groots, maar ruim voldoende om hem te vloeren.

Amerikaanse troeven ook verder

John Isner (10) en Sam Querrey (19), de Amerikaanse troeven, haalden ook de derde ronde. Isner kreeg geen breakpoint tegen en versloeg mede dankzij 30 aces Chung Hyeon (6-3, 6-4, 7-5). Querrey, die een keer werd gebroken, was Dudi Sela met 6-4, 6-1, 6-4 de baas.