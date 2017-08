V-raad vreest nieuwe geweldsgolf Myanmar na uittocht Rohingya

De VN-Veiligheidsraad heeft achter gesloten deuren overlegd over de crisissituatie in Myanmar. De Britse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Matthew Rycroft, zei na afloop dat alle partijen het geweld veroordelen en een oproep doen tot deƫscalatie. Er bestaan grote zorgen, zei de Brit, die had opgeroepen tot de zitting.

Afgelopen week zijn naar schatting zeker 18.000 Rohingya-moslims in het noordwesten van het land op de vlucht geslagen naar buurland Bangladesh, vooral vrouwen en kinderen. Zij voegen zich bij de tienduizenden Rohingya die het afgelopen jaar al naar Bangladesh vluchtten en verblijven in kampen. Bij elkaar wonen er zo'n 400.000 Rohingya-vluchtelingen in het buurland van Myanmar.

Inmiddels stuurt Bangladesh ook vluchtelingen terug en enkele duizenden Rohingya zijn in het grensgebied in een niemandsland terechtgekomen.

Dorpen platgebrand

Het leger van Myanmar is bezig met een grote operatie in Rakhine, de deelstaat waar het gros van de moslimminderheid woont. Het leger zegt op te treden tegen moslimrebellen, die vorige week vrijdag politieposten aanvielen en bruggen opbliezen. Volgens mensenrechtenorganisaties maakt het leger zich schuldig aan moord, marteling en verkrachting. Militairen zouden dorpen hebben platgebrand. Er vielen meer dan honderd doden, veelal rebellen maar ook militairen en burgers.