Sjarapova knokt zich weer naar zege

Maria Sjarapova heeft haar knappe zege in eerste ronde van de US Open op Simona Halep (WTA-2) een passend vervolg gegeven. De voormalig nummer één van de wereld knokte zich in New York ook langs de Hongaarse Timea Babos: 6-7 (4), 6-4, 6-1.

Sjarapova (WTA-146) keerde in april na een dopingschorsing terug op de baan en kwam sindsdien negen keer in actie, maar niet op Roland Garros en Wimbledon. Voor de US Open kreeg ze een wildcard. Ze ontbeert dus wel enig wedstrijdritme, maar haar vechtlust is onaangetast.

Ze was in de eerste set de onderliggende partij en Babos (WTA-59) kreeg op 5-4 en 6-5 de kans om de set uit te serveren. De Russin voorkwam dat beide keren, maar schonk de Hongaarse de set in de tiebreak alsnog dankzij zes afzwaaiers.

Blijven aanvallen

Missers lijken de Russin echter nauwelijks te deren, want ze bleef de aanval zoeken en kreeg steeds meer succes. Ze overleefde in de zesde game van de tweede set vier breakpoints en brak Babos in de aansluitende game wel (4-3).

Sjarapova pakte even later de set, brak Babos direct in het derde bedrijf opnieuw en keek niet meer achterom.