Formatiedag 168: Extra lerarensalaris vooral gebaseerd op 'vertrouwen'

Het blijft nog onduidelijk hoe hoog het bedrag zal uitvallen, want dat is nu aan de formerende partijen. De betrokken partijen willen het naderende succes niet naar zich toetrekken. "Ik wil geen discussie over de bloemen", zei Asscher, doelend op de grote kans dat de hoogte van het bedrag door de formerende partijen bepaald zal worden en zij met de eer zullen strijken. "Hoe en wie de bloemen krijgt, is niet relevant", zei D66-leider Pechtold, die dat "zó Haags noemt."

Pechtold is tevreden dat het probleem "op basis van vertrouwen is opgelost" en Segers is blij dat Asscher vertrouwen heeft, zo zeiden ze in de avond.

Loonstrookje

Donderdag gaat de formatie weer verder vanaf 10.00 uur 's ochtends. De stukken voor Prinsjesdag gaan naar de Raad van State, zonder exact bedrag voor de basisschoolleraren. Die zullen nog even moeten wachten op extra geld op hun loonstrookje.