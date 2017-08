Meer vluchten op Schiphol, maar niet meer vertragingen

Schiphol heeft deze zomer meer vluchten verwerkt dan ooit, maar dat heeft niet geleid tot meer vertragingen. Er waren zelfs iets minder vluchten vertraagd dan in de zomer van vorig jaar, zegt claimorganisatie AirHelp. Die registreert de aankomst- en vertrektijden van alle vluchten op Nederlandse luchthavens.

Schiphol verwerkte tussen 1 juni en 22 augustus 115.494 vluchten, ruim 4300 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch werden deze zomer 274 vertragingen minder geteld. Wel waren er iets meer annuleringen dan in 2016. Die hadden veelal te maken met weersomstandigheden, zoals harde wind of mist. In totaal was volgens AirHelp 20,5 procent van de vluchten verstoord; vorig jaar was dat 21,1 procent.

De meeste vertragingen waren er op de route naar Londen-Stansted: 44 procent van de vliegtuigen naar die luchthaven vertrok te laat. Er is sprake van vertraging als een vliegtuig minimaal 15 minuten later dan gepland start of landt.

Eindhoven en Rotterdam

Eindhoven Airport kampte deze zomer wel met meer vertraagde vluchten (+21 procent). Omdat het aantal starts en landingen nog harder steeg, met 30 procent, is het aantal vertragingen relatief gezien wel minder dan in 2016. In totaal was er met 14,4 procent van de vluchten iets aan de hand, tegenover 15,5 procent vorig jaar. Van vluchten naar Manchester was maar liefst drie kwart vertraagd.

Op Rotterdam The Hague Airport daalde het aantal verstoorde vluchten van ruim 21 naar 14,5 procent, maar het totale aantal vluchten nam ook af: -18 procent. Vakantievluchten van Rotterdam naar Ibiza waren het vaakst vertraagd. Een op de drie vertrok te laat.