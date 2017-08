López wint op Calar Alto, Kelderman doet prima zaken

Net als dinsdag speelde een groot deel van de etappe in Zuid-Spanje zich af in de stromende regen. Antwan Tolhoek (Lotto-Jumbo) en Lennard Hofstede (Sunweb) maakten deel uit van een kopgroep van veertien.

Met Romain Bardet en Simon Yates waren de nummer drie en de nummer zeven van de afgelopen Tour de France vooraan vertegenwoordigd en toen het bergop ging, kozen zij met Darwin Atapuma de aanval.

Slotklim

Achter de koplopers gingen Vincenzo Nibali en Alberto Contador tot twee keer toe in de aanval, maar de ploeggenoten van Chris Froome lieten het gat nooit groot worden.

De tempoversnellingen vooraan richtten wel een slagveld aan. Zo moest wel de nummer drie van het klassement, Nicholas Roche, eraf. En hij was niet de enige. Even later moest ook de nummer twee Esteban Chaves passen, net als Tejay van Garderen (vijfde), David de la Cruz (zesde), Fabio Aru (zevende), Michael Woods (achtste) en Adam Yates (negende).

Ook Steven Kruijswijk, Wout Poels en Sam Oomen verloren vandaag tijd. Dat gold niet voor Wilco Kelderman. Toen de twee koplopers werden ingerekend, zat Kelderman nog keurig in de voorste groep.

IJzersterke Kelderman

De ijzersterke Kelderman wist in het spoor van Froome te blijven. Totdat Nibali in de aanval ging en Froome zelf een zwak moment kende. De Brit knokte zich terug en reed daarna met Kelderman en Miguel Ángel López naar Nibali toe.

In een heroïsch man-tegen-mangevecht sloeg de 23-jarige Colombiaan het beslissende gaatje. Kelderman kwam op 14 seconden samen met Froome en Nibali over de streep en maakte een sprong in het klassement.

Vier Nederlanders in topvijftien

Kelderman is nu vijfde op 2.37 van leider Chris Froome. Het verschil tussen hem en de nummer drie Chaves is slechts vier seconden.

Poels is 13de, Kruijswijk 14de en Oomen 15de.