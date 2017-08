Falkenburg naar ADO, PEC haalt Ondaan

ADO Den Haag heeft Erik Falkenburg vastgelegd. De 29-jarige middenvelder, die ook als aanvaller uit de voeten kan, speelde de afgelopen twee jaar bij Willem II. Daar werd zijn contract niet verlengd.

Falkenburg tekent bij ADO tekent voor twee seizoenen. Het wordt zijn zevende club in de eredivisie (na Sparta, AZ, NEC, Go Ahead Eagles, NAC en Willem II) en Falkenburg komt daarmee in het rijtje 'recordhouders'.

Chris Dekker, Ruud Geels, Hennie Meijer en Youssouf Hersi speelden ook voor 7 clubs in de eredivisie.

Ondaan terug naar Nederland

Terell Ondaan speelt dit seizoen bij PEC Zwolle. De aanvaller (23) vertrok na het afgelopen seizoen bij Excelsior en dacht verder te gaan bij Erzurummspor, maar die transfer naar Turkije ketste af.

Ondaan tekende in Zwolle voor één seizoen, met een optie voor een langer verblijf. Hij speelde in Nederland, naast Excelsior, voor Telstar en Willem II.