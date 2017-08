Miljoenen nodig voor restauratie Notre Dame

De aartsbisschop van Parijs luidt de noodklok over de Notre Dame. De beroemde kathedraal is in verval en de kerk is een inzamelingsactie gestart. Er is de komende twintig jaar 100 miljoen euro nodig voor de renovatie, zegt de aartsbisschop.

In de loop der jaren zijn stukken steen losgekomen van het gebouw. Ornamenten brokkelen af en de vieringtorens in het midden van de kathedraal zijn in slechte staat. Vermoedelijk is bij een grote restauratie in de achttiende eeuw goedkoop materiaal gebruikt, waardoor het verval sneller gaat.

De Franse overheid heeft structureel 2 miljoen euro per jaar gereserveerd voor onderhoud aan het gebouw, maar dat is niet genoeg, zegt een woordvoerder van de Notre Dame. "Als er niets gebeurt, dan is het mogelijk dat de vieringtorens omvallen en in het ergste geval, een catastrofe, is het mogelijk dat ze vallen en een deel van het dak meesleuren."

Het bezoeken van de kathedraal is wel veilig, benadrukt hij. Als er grote stukken steen dreigen te vallen, worden ze uit voorzorg naar beneden gehaald.