Bedreigd als officier van justitie: 'Wacht je of ga je verder met leven?'

Neem bijvoorbeeld officier van justitie Justin Louman. Hij werd al vaker bedreigd. "Er zijn wel wat momenten geweest waarop ik beter om me heen heb gekeken", vertelde Louman eind vorig jaar in het programma De Aanklagers. "Op een gegeven moment stond er een geldbedrag op mijn hoofd. Iemand zou 50.000 euro krijgen als hij of zij me kon vermoorden."

Die dreiging was heel vervelend, vertelde hij. "Het was niet heel concreet. Dat maakte het nog vervelender. Het was niet zo tastbaar dat je daar direct beveiliging voor krijgt, maar wel serieus."

Louman besprak dat destijds niet met zijn vrouw. "Ik heb het uiteindelijk een keer gezegd. Dat vond ze natuurlijk heel vervelend. Maar wat ga je doen? Ga je dan angstig thuis achter een muurtje zitten, wachten op iets? Of ga je gewoon door met leven?"

Gijzeling

In 2003 kwam het in Arnhem zelfs tot een gijzeling van een officier van justitie. Dävid van Kuppeveld, toen nog griffier en nu ook officier van justitie, was erbij. "Op een gegeven moment werd de verdachte naar ons gebracht en ging de deur open. Toen stond een politieman met zijn handen omhoog, en een andere agent zat geknield op de grond", vertelde ook hij in het programma De Aanklagers.

De verdachte, een 20-jarige Albanese man, kreeg de opdracht voor de gijzeling van een andere Albanese man (33), die toen niet vastzat.