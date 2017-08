Ook Kerkhove strandt: alle Nederlanders klaar in enkelspel

Na Robin Haase, Kiki Bertens en Richèl Hogenkamp is ook Lesley Kerkhove in de eerste ronde van de US Open blijven steken. De nummer 171 van de wereld verloor in New York met 1-6, 3-6 van de Roemeense Sorana Cirstea, de nummer 54 van ranglijst.

Qualifier Kerkhove begon nerveus en was vaak net te laat. Vanaf 1-5 zat ze beter in de wedstrijd. Ze raakte gewend aan het tempo en kreeg zelfs acht breekkansen, maar liet die onbenut.

Cirstea, die dit jaar op Wimbledon in de eerste ronde van Bertens won, plaatste op 2-2 wel een break. Ook nadat het duel op 4-2 even stil had gelegen vanwege de regen, kon Kerkhove de schade niet meer herstellen.