Neergeschoten meisje Almere overleden, familieleden aangehouden

Een meisje van 14 dat vrijdag gewond raakte bij een schietincident in een woning in Almere, is aan haar verwondingen overleden.

De politie heeft twee mannen aangehouden in de zaak. Ze zijn familie van het meisje. Een van de mannen wordt verdacht van doodslag en verboden wapenbezit. De ander is verboden wapenbezit en witwassen ten laste gelegd.

De leeftijden van de verdachten zijn niet bekendgemaakt, meldt Omroep Flevoland. Volgens het Openbaar Ministerie is daar bewust voor gekozen, omdat het incident zich binnen het gezin heeft afgespeeld.

Het is nog niet duidelijk wat er precies in de woning is gebeurd. De politie doet daar onderzoek naar.