Monaco speelt met komst Jovetic in op vertrek Mbappé

AS Monaco neemt Stevan Jovetic over van Internazionale. Met de komst van de Montenegrijn (27) spelen de Monegasken alvast in op het aanstaande vertrek van de felbegeerde aanvaller Kylian Mbappé.

Toptalent Mbappé zou al zijn gekeurd bij Paris Saint-Germain. De aanvaller (18) wordt volgens Franse mediaberichten het eerste jaar verhuurd, waarna PSG hem kan overnemen voor 180 miljoen. Na de komst van Neymar (222 miljoen euro) beletten de regels van financial fair play het PSG om Mbappé nu al over te nemen.

Jovetic, die voor vier jaar tekent in het prinsdom en elf miljoen euro kost, neemt in ieder geval alvast het rugnummer 10 over van Mbappé.

Goalgetter

De topscorer aller tijden van het Montenegrijnse elftal (23 goals in 46 interlands) speelde in het verleden ook voor Partizan Belgrado, Fiorentina en Manchester City. Het afgelopen half jaar werd Jovetic door Inter verhuurd aan Sevilla, waar hij zes doelpunten maakte in 21 duels.