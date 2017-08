Nog altijd geen akkoord over lerarensalarissen

VVD en PvdA hebben ook vanmiddag geen overeenstemming bereikt over de begroting voor volgend jaar. Op het ministerie van Financiën probeerden de partijen van het demissionaire kabinet vooral een oplossing te vinden voor de kwestie van de lerarensalarissen, maar ze zijn er nog niet uit. De PvdA heeft geëist dat leraren in het basisonderwijs er geld bij krijgen.

Of dat ook gebeurt, hangt niet alleen af van coalitiepartner VVD, maar ook van de andere partijen die nu praten over de vorming van een nieuw kabinet: CDA, D66 en ChristenUnie. De kwestie wordt aan beide 'tafels' besproken en dat maakte de oplossing ingewikkelder dan anders. VVD-onderhandelaar Zijlstra noemt dat simultaan schaken.

Ongelukken voorkomen

Premier en VVD-leider Rutte zei na het overleg dat de gesprekken doorgaan, maar dat ze nog niet af zijn. "We zijn er pas uit als we er uit zijn." Hij wilde er inhoudelijk verder weinig over kwijt. Ook vicepremier en PvdA-leider Asscher wilde niet veel zeggen over wat er precies is besproken.

Op de vraag hoe erg het zou zijn als het demissionaire kabinet alsnog zou vallen, antwoordde Rutte dat alles er op gericht is een goede begroting op te stellen. "We proberen natuurlijk ongelukken te voorkomen." Op een soortgelijke vraag, antwoordde Asscher dat hij "altijd dingen wil oplossen, ook vandaag". Hij zei dat de begroting anders van karakter anders is dan normaal, maar dat "we er tegelijkertijd wel met elkaar moeten uitkomen".

Prinsjesdag

De lerarensalarissen waren eerder vandaag ook een belangrijk onderwerp van gesprek op een fractiedag van de PvdA in Kijkduin.

Morgenochtend is er weer coalitieoverleg, 's middags praat ook het kabinet weer over de begroting. Volgens Rutte is dan de deadline. Het is de bedoeling dat er dan voorstellen naar de Raad van State gaan. De begroting wordt gepresenteerd op Prinsjesdag, vandaag over drie weken. Informateur Zalm zei gisteren dat er dan waarschijnlijk nog geen nieuw kabinet is.