Verhoging salaris leraren toch niet zeker

Het is nog verre van zeker dat er in de komende begroting een verhoging van de salarissen voor leraren komt. VVD en PvdA waren het eens in het demissionaire kabinet, maar de formerende partijen CDA, D66 en ChristenUnie kunnen er nog niet mee instemmen. Zij praten momenteel met de VVD over een nieuwe regering.

Het financiële plan van de onderhandelende partijen is nog niet klaar, dus is het nog niet duidelijk waar geld naartoe gaat en waar het vandaan moet komen. "En zolang dat nog niet rond is, willen ze nog niet iets toezeggen waar ze later misschien spijt van krijgen", legt politiek verslaggever Joost Vullings uit.

Deadline

Morgen is de deadline voor de begroting voor 2018, die tijdens Prinsjesdag op 19 september gepresenteerd wordt. Demissionair minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) heeft gedreigd zijn handtekening niet onder die begroting te zetten als er geen geld voor de leraren komt.

Met het signaal vanuit de formatie - geen keihard nee, maar wel de boodschap dat er morgen nog geen duidelijkheid is - komt Asscher in een lastig parket, zegt Vullings. "Hij heeft heel fors ingezet. Dat werkt omdat er meteen heel veel druk op staat, maar nu ligt de druk weer bij hem."

De enige mogelijkheid is nu nog dat Asscher samen met minister Dijsselbloem (Financiën) een oplossing vindt voor de salarisverhoging.