Sjarapova slaat zich langs Halep

Maria Sjarapova heeft haar rentree op een grandslamtoernooi gevierd met een klinkende zege. De Russin deed dat in New York op de US Open, waar ze de Roemeense Simona Halep (2) in een spannende partij de baas was: 6-4, 4-6, 6-3.

Wel wildcard voor US Open

Sjarapova (WTA-146) keerde in april na een dopingschorsing terug op de baan en kwam sindsdien negen keer in actie, maar niet op Roland Garros (geen wildcard) en niet op Wimbledon (geblesseerd). Voor de US Open ontving de voormalig winnares (2005) wel een wildcard.

Afzwaaiers doen pijn

De 30-jarige Russin, die gecoacht wordt door Sven Groeneveld, dicteerde het spel tegen Halep, die hun zes voorgaande duels allemaal had verloren. Sjarapova reeg de winners aaneen, maar grossierde ook in afzwaaiers (64 in totaal) en verspeelde daardoor een 4-1 voorsprong in de tweede set en uiteindelijk ook de set.

Winners geven de doorslag

De vijf jaar jongere Halep kon het momentum na vijf gewonnen games (en de set) echter niet vasthouden. De ogenschijnlijk onverstoorbare Sjarapova bleef namelijk de aanval zoeken en met 60 winners telde ze de nummer twee van de wereld na ruim 2,5 uur strijd toch uit.