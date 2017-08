In Rotterdam is een man om het leven gekomen bij een schietincident. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, zegt de politie.

De schietpartij was op de Prins Hendrikkade, op het Noordereiland.

Een paar straten verderop is een auto in brand gevlogen. Het vuur is inmiddels geblust. De politie onderzoekt of er een verband is met de schietpartij.

In de buurt van de Prins Hendrikkade zijn de afgelopen weken vaker schietincidenten geweest.