Game of Thrones in de bioscoop: 'Dit is epic!'

Een uur van tevoren stonden de eerste fans al te wachten bij de Pathé in Groningen. In zeven Nederlandse bioscopen konden fans de afgelopen avond de seizoensfinale van Game of Thrones op het grote scherm zien. Een gepast formaat voor misschien wel de meest filmische tv-serie van dit moment. "Dit is epic!", jubelt een fan.

De grootste zaal van de bioscoop raakte makkelijk uitverkocht: binnen een kwartier waren de 550 kaarten weg. "We hebben mensen moeten teleurstellen", zegt een woordvoerder van Pathé. De keten organiseerde de voorstelling samen met Ziggo, dat in Nederland de rechten heeft voor de serie. "Er waren fans die vanmiddag nog kwamen vragen of er niet toch nog tickets waren. We konden hen alleen aanraden te wachten in de hoop dat iemand van een kaartje af wilde."

Twee meisjes die vooraan in de rij stonden hadden geluk. "We dachten dat het uitverkocht was, maar konden nog net twee kaartjes krijgen. Eerst stond er 'geen stoel beschikbaar', maar na nog eens proberen en nog eens, lukte het."

'Welkom in the North'

Als het publiek naar binnen mag, klinken er af en toe een paar flarden van het herkenningsmelodietje, geneuried of gefloten. Pathé heet de bezoekers welkom met een kaartje van Nederland, voorzien van de namen van het land Westeros. Groningen boft: Welkom in The North staat er over het stoere land van de familie Stark. "Je zou maar in Dorne wonen", schampert iemand over de aanduiding voor Brabant.

Er wordt gesproken over hoe men deze dag spoilers heeft weten te voorkomen. "Ik heb hem vanochtend al een keer gezien. Het gaat mij niet gebeuren dat iemand hem voor me spoilt. En gelukkig maar, want ik kwam op internet een bericht tegen met alle belangrijke plotwendingen. Ik heb collega's, die worden dan woest."