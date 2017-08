Cilic slaat zich langs Sandgren, Ferrer onderuit

Pensioen Ferrer lijkt nabij

David Ferrer kende een matig eerste deel van 2017 met dertien nederlagen (twee tegen Robin Haase) en negen zeges, maar de Spanjaard had zijn vorm in de zomer weer terug met een titel in Bastad en een halvefinaleplaats in Cincinnati.

Ferrer was zelfs geplaatst in New York (21), waar hij in 2007 en 2013 tot de laatste vier reikte. Ditmaal ging het al direct mis in de eerste ronde.

De Kazach Michail Koekoesjkin (ATP-103) bleek met 4-6, 6-3, 6-2, 6-1 duidelijk een maatje te groot voor de Spaanse veteraan. De inmiddels 35-jarige Ferrer had in 2005 op Wimbledon voor het laatst in de eerste ronde van een grandslamtoernooi verloren.