Duitsland wil Panama Papers delen met Belastingdienst

Duitsland is bereid om Nederland een kopie te geven van de zogenaamde Panama Papers. Dat meldt staatssecretaris Wiebes in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Mogelijk leidt die informatie naar Nederlanders die via een Panamees advieskantoor belasting hebben ontdoken.

Volgens bronnen rond de Duitse regering heeft de Duitse fiscale opsporingsdienst 5 miljoen euro betaald voor de papieren van het Panamese advieskantoor Mossack Fonseca. Duitsland wil op die manier belastingontduikers pakken.

Onderhandeling

Op dit moment is Nederland nog in onderhandeling met Duitsland onder welke voorwaarden de Belastingdienst de Panama Papers krijgt. De Duitsers willen alleen de onderdelen die voor Nederland van belang kunnen zijn delen.

Staatssecretaris Wiebes verzekert in zijn brief aan de Kamer dat hij zijn uiterste best zal doen de voor Nederland relevante informatie in bezit te krijgen. Als dat lukt, zal de staatssecretaris in de halfjaarrapportages van de Belastingdienst verslag doen van eventuele resultaten die in de opsporing van belastingontduikers zijn behaald.

Naar aanleiding van de Panama Papers kwam er op last van de Tweede Kamer een mini-enquête over de rol van Nederland bij belastingontduiking en -ontwijking.

Op 5 juli presenteerde de commissie zijn bevindingen. Trustkantoren, belastingadviseurs en hun vermogende klanten creëren een papieren werkelijkheid die toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) en de Belastingdienst moeilijk en soms onmogelijk maakt. DNB wil dat de Tweede Kamer bepaalde juridische constructies verbiedt in de nieuwe Wet toezicht trustkantoren.