Robben had duel met Fransen liever later gespeeld

Het is voor Robben wel even wennen. Bij zijn debuut in 2003 zat het Nederlands elftal ook in zwaar weer in de kwalificatiereeks voor het EK in Portugal. Die reeks liep goed af en ook daarna verliepen de kwalificatiereeksen van Oranje voor de WK's en EK's vrij soepel.

Dat is sinds een jaar of drie wel anders. Zelf spreekt Robben van "een andere fase".

Geen angst

Thuis werd vorig jaar met 0-1 verloren van Frankrijk, dat met nog vier duels te gaan drie punten meer heeft dan Oranje. In het Stade de France moet Oranje volgens Robben "realistisch voetbal laten zien tegen de Europese top."

"Het belangrijkste is wat we met zijn allen uitstralen, en hoe we op het veld staan. Zonder angst, met respect voor de tegenstander, maar overtuigd van eigen kunnen en weten dat we wat kunnen halen."