Muguruza en Kvitová naar tweede ronde US Open

Garbiñe Muguruza heeft door een 6-0, 6-3 zege op Varvara Lepchenko voor het derde jaar op rij de tweede ronde bereikt op de US Open. Die was de vorige keren het eindstation voor de Spaanse, die in 2016 Roland Garros won en in 2017 Wimbledon, maar nooit imponeerde in New York.

Tegen Lepchenko domineerde ze met haar aanvallende spel en ze liet de Amerikaanse, die 22 fouten maakte tegen 11 voor Muguruza, kansloos.

Kvitová langs Jankovic

Petra Kvitová, die kwartfinaliste was in 2015, vond maar moeilijk een antwoord op Jelena Jankovic' verdedigende spel.

De Tsjechische, die twee keer winnares was van Wimbledon, zoekt in een door malheur overschaduwd jaar nog naar haar vorm, maar won wel van de Servische: 7-5, 7-5.