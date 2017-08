'China perkt internetvrijheid verder in: anoniem posten mag niet meer'

De vrijheid van Chinezen op internet wordt verder ingeperkt. Ze mogen niet meer anoniem reageren op internetfora en andere platforms. Ze moeten hun echte naam doorgeven voor ze reacties mogen plaatsen en websites moeten die naam ook verifiëren.

Volgens website TechCrunch is dit een onderdeel van een reeks nieuwe regels die de Chinese internetcensor CAC heeft afgekondigd en die op 1 oktober ingaan.

Een andere maatregel is dat bedrijven worden verplicht om illegale content te melden bij de autoriteiten. Grote technologiebedrijven als Baidu, Alibaba en Tencent worden zo onder druk gezet om als poortwachters te fungeren voor de Chinese regering. Dat is waarschijnlijk met het oog op het 19e Nationale Congres van de Chinese Communistische Partij dat in de herfst wordt gehouden.

Lijst

Zo heeft de censor ook een lijst gepubliceerd met zaken waarover niet mag worden gesproken op internet. Volgens TechCrunch is die lijst zo uitgebreid, dat bijna alles er onder valt. Zo mag er niets kritisch worden gezegd over de grondwet, niets dat de nationale veiligheid in gevaar kan brengen of de eenheid van het land.

In juni werd al een wet van kracht die technologiebedrijven verplicht belangrijke data op te slaan op servers in China. Volgens de overheid moet zo worden gegarandeerd dat belangrijke informatie goed wordt beschermd. Aan de andere kant maakt deze wet het ook mogelijk om internetgebruikers in de gaten te houden.

Eerder dit jaar had China zogeheten VPN's al verboden. Dat zijn virtuele privénetwerken waarmee internetgebruikers de overheidscensuur kunnen omzeilen. Door het gebruik van deze netwerken hadden Chinezen tot die tijd toch nog redelijk eenvoudig toegang tot Facebook en Twitter.