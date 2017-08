Armeense kinderen van uitgezette moeder gevonden en onder voogdij

De twee Armeense kinderen van wie de moeder twee weken geleden naar Armenië is uitgezet, zijn gevonden en ondergebracht op een veilig adres. Voogdij-instelling Nidos is door de kinderrechter benoemd als voogd over de twee kinderen, Lily (11) en Howick (12).

Volgens Nidos verkeren de kinderen in goede gezondheid en maken ze het naar omstandigheden goed. De komende periode wordt onderzocht wat hierna met de kinderen gebeurt.

Situatie moeder

Onlangs werd Armina Hambartsjumian, de moeder van Lily en Howick, zonder haar kinderen uitgezet. Ze was uitgeprocedeerd. De familie woonde in het asielzoekerscentrum in Amersfoort. Toen de moeder werd opgepakt, waren de kinderen uit logeren.

Defence for Children roept Stichting Nidos op om te onderzoeken hoe het met de kinderen gaat en bij dat onderzoek ook de situatie van de moeder te betrekken.