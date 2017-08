Japanse toestanden vermijden? Een trein eerder kan al helpen

Zulke maatregelen zijn in Nederland niet nodig, denkt hoogleraar Planologie Henk Meurs. Anders dan op de weg is de spits in de trein van korte duur, van 07.30 tot 08.30 uur. "Met name tussen 08.15 en 08.30 uur zijn de treinen bomvol. De hyperspits noemen ze dat", zegt Meurs. "Zodra je een kwartiertje eerder of later gaat, valt de drukte mee."

Als voorbeeld geeft Meurs de universiteiten. Hier en daar zijn experimenten met een kwartier eerder of later beginnen. "De hogeschool in Nijmegen denkt eraan eerder te beginnen, de universiteit later. Dat lost al wat op. Een klein beetje verschuiven helpt een groot aantal mensen."

Radicaal anders gaan werken zal er niet inzitten, verwacht Ton Wilthagen, arbeidsmarktexpert van de Tilburg University. Het is onhandig als de ene collega 's avonds werkt en de andere overdag blijft komen. Vergaderen vergt dan meer organisatie "In theorie kan het, maar in de praktijk werkt het niet. Dan ontstaan er dag- en avondploegen. Mensen moeten elkaar nog steeds kunnen zien, ook al is je kantoor 24/7 open."