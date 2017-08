Tientallen Vietnamese bankiers voor rechter vanwege fraude

In de Vietnamese hoofdstad Hanoi is een rechtszaak begonnen tegen 51 bankiers die worden verdacht van machtsmisbruik, omkoping en verduistering. Met de fraude is in totaal 69 miljoen dollar (bijna 58 miljoen euro) gemoeid. De rechtszaak past in de anti-corruptiecampagne van de Vietnamese communistische autoriteiten. Vooral in de bankensector doen zich geregeld fraudeschandalen voor.

De meest prominente verdachten zijn een voormalige topman van de private Ocean Bank, Ha Van Tham, en ex-topmanager Nguyen Xuan Son. Zij hebben ruim 9 miljoen euro in hun zakken laten verdwijnen.

In het recente verleden hebben Vietnamese topmensen uit het bedrijfsleven die voor verduistering werden veroordeeld, de doodstraf gekregen.

Mismanagement

Nog eens 44 medewerkers van de Ocean Bank en vijf verdachten die bij andere bedrijven werkten, worden beschuldigd van mismanagement en machtsmisbruik. De zaak werd in februari al voor de rechter gebracht, maar die eiste toen aanvullend onderzoek.

Voor de rechtszaak zijn 727 mensen opgetrommeld: daarbij zijn getuigen, gedupeerden en mensen die rechtbank moeten bijstaan in het omvangrijke proces.