Siem de Jong keert terug bij Ajax en tekent voor drie jaar

Blessureleed

Siem de Jong had sinds zijn vertrek bij Ajax veel blessures. Hij speelde in twee seizoenen slechts 26 wedstrijden voor Newcastle United. Vorig jaar werd hij uitgeleend aan PSV. Ook daar wist hij geen basisplaats te veroveren. Hij kwam in 19 wedstrijden tot 6 doelpunten.

De Jong komt uit de jeugdopleiding van Ajax. Hij maakte in 2007 zijn debuut in een uitwedstrijd tegen Sparta, waarin hij direct scoorde. In totaal kwam hij tot 244 wedstrijden en 78 doelpunten in het shirt van de Amsterdammers. De Jong veroverde vier keer het landskampioenschap. In 2011, toen Ajax de eerste titel in zeven jaar veroverde, maakte hij twee treffers in de kampioenswedstrijd tegen FC Twente (3-1).