Indiase goeroe krijgt straf te horen, leger staat paraat

Het Indiase leger staat paraat, mobiele netwerken zijn uitgeschakeld en scholen en universiteiten blijven vanochtend in twee deelstaten dicht. Het zijn enkele maatregelen die de autoriteiten in India hebben getroffen nu de veroordeelde goeroe Gurmeet Ram Rahim Singh te horen krijgt welke straf hij krijgt.

Singh (50) is de leider van de Dera Sacha Sauda-sekte, die zegt meer dan 60 miljoenen aanhangers te hebben. Zijn achterban beschouwt hem als een godheid. Vorige week werd hij schuldig bevonden aan verkrachting. Na het vonnis kwam het tot massale rellen, waarbij uiteindelijk 38 mensen om het leven kwamen.

Om nieuwe rellen te voorkomen, zal Singh voor de zitting niet naar de rechtbank komen, zoals normaal het geval is in India. In plaats daarvan reist de rechter af naar de gevangenis waar de sekteleider vastzit, in de stad Rohtak in de noordelijke deelstaat Haryana. Daar is een speciale rechtbank ingericht.

Avondklok en prikkeldraad

Het cellencomplex is veranderd in een fort en wordt bewaakt door zo'n 2300 agenten en militairen. De wegen naar de gevangenis zijn afgezet met prikkeldraad. Ook bij het landgoed van Singh in de stad Sirsa is veel beveiliging ingezet.