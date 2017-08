Verkoop van eieren in supermarkten herstelt zich na flinke dip

De verkoop van eieren in de supermarkten herstelt zich na een flinke dip in de eerste twee weken van augustus. In de eerste week van de maand werd er in supermarkten 36 procent minder omgezet met de verkoop van eieren dan in dezelfde week vorig jaar.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van transactiedata van supermarkten. Inmiddels ligt het niveau van de weekomzet weer rond het niveau van voor de Fipronil-affaire.

Eind juli kwam aan het licht dat er in sommige eieren het verboden luizenbestrijdingsmiddel fipronil zat. Veel supermarkten haalden een deel van de eieren uit de schappen en daardoor daalde de omzet tijdelijk sterk.

Campagnes

Na het dieptepunt in de eerste week van augustus lag de omzet van eieren in de tweede week 12 procent lager in vergelijking met vorig jaar. In de derde week van augustus was de omzet 3 procent hoger dan in dezelfde week in 2016: de weekomzet was toen weer op het oude niveau.

De vraag blijft nog wel hoe het met de eierverkoop in het buitenland zal gaan. Het grootste deel van de productie wordt geëxporteerd, vooral naar Duitsland. Brancheorganisatie LTO heeft gepleit voor een fonds om campagnes te betalen die de verkoop van Nederlandse eieren in het buitenland moeten stimuleren.