1000 inwoners Houston gered na overstromingen door Harvey

In Houston zijn tot nu toe ruim duizend mensen gered uit overstroomde delen van de stad. Burgemeester Sylvester Turner zei dat de meeste geredde mensen vastzaten op het dak of op de zolder van hun huis en geen kant meer op konden.

Houston is net als andere delen van Texas zwaar getroffen door de enorme hoeveelheid regen die de tropische storm Harvey met zich meebrengt. De komende dagen kan er op sommige plekken in de Amerikaanse staat nog tot zo'n 64 cm aan regen bijkomen.

Volgens weerkundigen kan er in sommige delen van Houston in totaal 1,3 meter regen vallen voordat Harvey is uitgeraasd. Dat zou een record zijn voor Texas. In het ruim 350 kilometer verderop gelegen Dallas wordt al een congrescentrum ingericht voor noodopvang.

In Houston wonen zo'n 2,3 miljoen mensen, het is de op drie na grootste stad van de VS. Afgelopen dag is het noodnummer 911 56.000 keer gebeld, op een normale dag is dat gemiddeld 8000 keer.

Dammen

Genietroepen van het Amerikaanse leger zijn van plan water uit een aantal stuwmeren ten westen van Houston in een nabijgelegen rivier te lozen. De meren staan zo hoog, dat het risico bestaat dat de dammen het begeven. Daardoor zou de stad nog verder onder kunnen lopen.

Ondertussen veroorzaakt het noodweer ook flink wat economische schade. De havens van Houston blijven vandaag dicht en ook olieraffinaderijen in Texas zijn voorlopig gesloten.