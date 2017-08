Maar eerst wacht een cruciale week voor Oranje in de kwalificatie voor het WK in Rusland. Donderdag is Frankrijk de tegenstander in het Stade de France, drie dagen later komt Bulgarije op bezoek in Amsterdam.

Een nederlaag tegen Frankrijk kan al bijna fataal zijn. Toch zijn de voetbalkenners aan tafel optimistisch. "Dick Advocaat is een meester in de korte termijn en kan een opstelling maken", weet De Mos.

Robin van Persie

Deze week verraste de bondscoach door Robin van Persie op te nemen in zijn voorselectie. Of de aanvaller van Fenerbahçe donderdag ook van waarde kan zijn, is de vraag. Hij is namelijk geblesseerd geraakt aan zijn schouder.

Vissers: "Hij kiest bewust voor ervaren spelers, die in het buitenland spelen. In het geval van Van Persie zou je zeggen: dit slaat nergens op. Maar Advocaat kent zijn talent en vertrouwt daarop."

Van Hooijdonk plaatst nog wel een kanttekening: "Van Persie ga je niet brengen vanaf het begin. Zijn rol is als invaller. Maar wat is dan nog de rol van Bas Dost?"