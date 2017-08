Real Madrid lijdt eerste puntenverlies

Diep in de tweede helft voorkwam Real-doelman Keylor Navas een achterstand door een vrije trap van Daniel Parejo over de lat te tikken. Enkele minuten later moest de Costa Ricaan het antwoord schuldig blijven op een inzet van Geoffrey Kondogbia, die deze week overkwam van Internazionale.

Asensio trok in de slotfase de stand toch nog gelijk door uit een vrije trap de 2-2 binnen te trappen. Real Madrid rook bloed, kreeg kansen, maar beloonde zichzelf niet.